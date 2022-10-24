Двойник Киркорова притворился коммунальщиком и вымогает деньги в Верхней Пышме

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жители Верхней Пышмы в Свердловской области пожаловались на то, что в их квартиры приходит «двойник» народного артиста России Филиппа Киркорова, который притворился коммунальщиком, и вымогает деньги на платные ремонтные услуги. О лжекоммунальщике рассказало издание Ura.ru.

По данным издания, мужчина и женщина ходят по квартирам и спрашивают, есть ли жалобы на воду, однако не являются представителями управляющих компаний. При этом люди отмечают, что мужчина похож на Киркорова. «Да, он самый. Санкции, концертов нет», — смеются о похожести мошенника на Киркорова жители города в социальных сетях. «С этим молодым человеком ходит еще и дамочка. На Уральских рабочих ходили и на Юбилейной по домам прошлись», — рассказала одна из очевидцев, добавив, что пара заходит к пенсионерам и предлагают им платные услуги по ремонту.

На девушку одна из отдавших деньги мошенникам написала заявление в полицию. «В дежурную часть поступало заявление от местной жительницы о том, что по подъездам ходят неизвестные, представляются коммунальщиками и предлагают платные услуги. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали МО МВД России «Верхнепышминский».

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко стала жертвой мошенников.

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