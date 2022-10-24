Анастасия Волочкова скрывалась в костюме Совы на шоу «Маска. Танцы»

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Телеканал «СТС»

На шоу «Маска. Танцы» на СТС разоблачили второго участника. Члены жюри угадали, что в костюме Совы скрывалась балерина Анастасия Волочкова, пишет Teleprogramma.pro.

«Ваши прекрасные ноги я сразу разгадала, таких ног нет ни у кого», — сказала Мария Горбань. После разоблачения Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат и поблагодарила членов жюри.

«Мне льстит: вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть талант и профессионализм, что я умею танцевать», — сказала балерина со сцены. Она выразила уверенность, что сделала «зажигательный» номер.

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