Анастасия Волочкова скрывалась в костюме Совы на шоу «Маска. Танцы»

На шоу «Маска. Танцы» на СТС разоблачили второго участника. Члены жюри угадали, что в костюме Совы скрывалась балерина Анастасия Волочкова, пишет Teleprogramma.pro.

«Ваши прекрасные ноги я сразу разгадала, таких ног нет ни у кого», — сказала Мария Горбань. После разоблачения Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат и поблагодарила членов жюри.

«Мне льстит: вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть талант и профессионализм, что я умею танцевать», — сказала балерина со сцены. Она выразила уверенность, что сделала «зажигательный» номер.