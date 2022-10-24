Подруга Киркорова назвала причину его одиночества

Подруга Киркорова заявила, что он еще «не встретил свою любовь»

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fkirkorov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Подруга Филиппа Киркорова Мила Романиди в беседе с mk.ru поделилась своими предположениями, почему певец все еще не женат.

По словам Романиди, артист всегда находился с ней в дружеских отношениях и считал «боевой подругой». Также она опровергла информацию, что Киркоров пожертвовал личной жизнью ради карьеры: по словам подруги певца, он много времени уделяет детям и отцу.

«Захочет Филипп — женится! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Всему свое время», — говорит Романиди. Она заявила, что Киркоров станет самым лучшим мужем и что он — «мечта каждой женщины».

Ранее Филипп Киркоров назвал Ани Лорак «дивой» после выхода ее нового клипа.

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