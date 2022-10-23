Вышел новый трейлер фильма Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Студия Marvel представила новый трейлер кинокомикса Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда» — сиквела фильма «Черная пантера» 2018 года. Ролик, который получил название «Да здравствует Ваканда», доступен на YouTube-канале компании.

Сюжет ленты будет вращаться вокруг попыток лидеров Ваканды защитить страну от внешних захватчиков после смерти Черной пантеры — короля Т'Чаллы. Одной из нависших над Вакандой угроз станет подводный город Талокан.

Картина станет 30-м по счету полным метром во франшизе и завершит четвертую фазу киновселенной Marvel. В ней представят новую героиню Рири Уильямс — гениальную изобретательницу и создательницу металлических доспехов, не уступающих работам Тони Старка. В дальнейшем у нее появится собственный сериал «Железное сердце», который должен выйти в конце 2023 года на сервисе Disney+.

Релиз фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» назначен на 11 ноября. Изначально главную роль в ленте должен был исполнить Чедвик Боузман, сыгравший Т'Чаллу в первом фильме, однако в августе 2020 года актер скончался после продолжительной борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что Саша Барон Коэн может сыграть злодея в сериале «Железное сердце».

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