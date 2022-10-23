В возрасте 88 лет умерла оперная певица Галина Писаренко

На 89-м году жизни умерла оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом сообщили в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко.

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог», — сказано в сообщении театра, которое цитирует Life.ru.

В театре назвали уход Писаренко большой потерей для почитателей её таланта, учеников, друзей и близких.

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