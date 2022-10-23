Осужденная актриса из «Доктора Стрэнджа» стала уборщицей в тюрьме

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Anthony Harvey/Getty Images

Актриса из фильма Marvel «Доктор Стрэндж» Зара Питиан, осужденная за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки, стала уборщицей в тюрьме. Об этом сообщает The Daily Mail.

Питиан записалась на курсы промышленной уборки в тюрьме, которые могут помочь ей выйти по УДО. Женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы в 2022 году. Ее признали виновной в сексуальном насилии над девочкой-подростком, которое она совершила вместе со своим мужем Виктором Марке. Мужчина был осужден на 14 лет за надругательство над жертвой и нападение на еще одну девочку.

Отмечается, что пара издевалась над девочкой «один или два раза в месяц» в своем доме в течение трех лет. Все началось с того, что Питиан дала жертве алкоголь и попросила «поиграть в кости» с ее мужем. Всего 59-летний Марке занимался сексом со школьницей около 20 раз.

Ранее сообщалось, что скандальная звезда «Флэша» Эзра Миллер не стал признавать себя виновным по делу о краже со взломом.

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