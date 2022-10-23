Причиной смерти звезды «Гарри Поттера» Робби Колтрейна стала полиорганная недостаточность

Актер Робби Колтрейн, сыгравший в «Гарри Поттере» одного из самых значимых персонажей второго плана Рубеуса Хагрида, умер от полиорганной недостаточности (повреждения нескольких функциональных систем организма). Об этом сообщает The Daily Mail.

На момент смерти актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей, сахарного диабета II типа, ожирения и блокады сердца. Эти факторы в совокупности с отказом органов и привели к преждевременной смерти.

До этого Колтрейн уже какое-то время был нездоров. Например, в начале 2022 года он отказался по медицинским причинам от участия в лондонском Comic-Cone. Кроме того, актер в последние годы стал реже появляться в кино и на телевидении. Тем не менее, он поучаствовал в спецвыпуске от HBO «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», где сказал, что наследие Хагрида будет жить еще долго и после его смерти.

Ранее сообщалось, что фанаты Гарри Поттера почтили память умершего актера Робби Колтрейна.