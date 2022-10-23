Канье Уэст обвинил Тарантино в краже у него идеи фильма «Джанго освобожденный»

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Rihanna/YouTube

Рэпер Канье Уэст в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что режиссер Квентин Тарантино и актер Джейми Фокс украли у него идею фильма «Джанго освобожденный». Об этом сообщает Deadline.

«Тарантино мог написать фильм о рабстве с Джейми Фоксом в главной роли, но они получили эту идею от меня. Именно я предложил идею «Джанго» в качестве клипа на песню «Gold Digger», — сказал Уэст.

Он отметил, что ему не понравился снятый Тарантино музыкальный ролик, который по итогу режиссер превратил в полноценный фильм. Вестерн «Джанго освобожденный» вышел в 2012 году. Он рассказывает об освобожденном рабе по имени Джанго (Джейми Фокс), который объединился с охотником за головами (Кристоф Вальц), чтобы спасти жену из рабства.

Ранее Канье Уэст сделал ряд антисемитских заявлений. Впоследствии рэпер заявил, что Джордж Флойд, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США в 2020 году умер от наркотической зависимости, а не от рук полиции. Семья погибшего требует через суд взыскать с артиста $250 млн.

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