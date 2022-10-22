Звезда «Тельмы и Луизы» Джина Дэвис пожаловалась на неподобающее поведение Билла Мюррея

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Global Look Press

Джина Дэвис вспомнила интервью с Биллом Мюрреем, во время которого он стянул с нее ремешок платья, сообщает Variety.

Звезда «Тельмы и Луизы» назвала поведение коллеги «таким разрушительным». Инцидент произошел во время промо-тура картины «Быстрая перемена» 1990 года. В фильме снимались Дэвис и Мюррей, который также был вторым режиссером ленты. Помимо этого, актриса призналась, что прослушивание в картину, на котором Мюррей постарался сделать ей массаж, она также вспоминает, как неприятный опыт.

«Первое, что он сделал, это вытащил мою рубашку из штанов и начал щекотать мой живот. Было ужасно», — сказала актриса.

Недавно Дэвис рассказала о том, как Дастин Хоффман помог ей прекратить домогательства Джека Николсона. А актриса Анна Фэрис обвинила покойного режиссера «Охотников за привидениями» в харассменте.

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