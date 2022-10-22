Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа для помощи в ведении собственного бизнеса

Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа, помогавшую ему выиграть судебное разбирательство с Эмбер Херд, сообщает Just Jarred.

С помощью прославившейся юристки Камиль Васкес рэпер намерен урегулировать работу нескольких своих бизнесов: Васкес поможет оформлять сделки и вести переговоры.

Возможно юридические услуги Васкес коснутся и личного представительства музыканта. В последнее время Уэста преследует череда громких скандалов.

Сперва он позволил себе ряд антисемитских заявлений, из-за чего его личные аккаунты в соцсетях было решено заблокировать. А после рэпер заявил, что Джордж Флойд, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США в 2020 году, не был убит, а умер от наркотической зависимости. Семья погибшего подала в суд на артиста на сумму $250 млн.