Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа для помощи в ведении собственного бизнеса

close
100%
Global Look Press

Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа, помогавшую ему выиграть судебное разбирательство с Эмбер Херд, сообщает Just Jarred.

С помощью прославившейся юристки Камиль Васкес рэпер намерен урегулировать работу нескольких своих бизнесов: Васкес поможет оформлять сделки и вести переговоры.

Возможно юридические услуги Васкес коснутся и личного представительства музыканта. В последнее время Уэста преследует череда громких скандалов.

Сперва он позволил себе ряд антисемитских заявлений, из-за чего его личные аккаунты в соцсетях было решено заблокировать. А после рэпер заявил, что Джордж Флойд, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США в 2020 году, не был убит, а умер от наркотической зависимости. Семья погибшего подала в суд на артиста на сумму $250 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть