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Сергей Жуков расстроился за эстонцев, лишившихся концертов «Руки вверх»

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Павел Кашаев/Global Look Press

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков прокомментировал введение пятилетнего запрета на въезд участников группы в Эстонию. Как он заявил «Газете.Ru», теперь поклонники из Эстонии будут приезжать в Россию, чтобы насладиться концертами «Руки вверх».

«Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает. У нас огромные аншлаги были в каждом городе, поэтому, мне кажется, любви наших и моих зрителей хватит мне на всю жизнь. Я расстроился только из-за того, что какое-то количество людей не сможет посмотреть наш концерт, но я уверен, они к нам обязательно приедут», — сказал он.

Ранее МИД Эстонии ввело пятилетний запрет на въезд в страну для группы «Руки вверх». Глава ведомства Урмас Рейнсалу отметил, что считает данное решение правильным из-за действий страны на территории Украины.

«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы «Руки вверх» является единственно правильным», — цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД.

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