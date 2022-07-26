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Бритни Спирс обвинила мать в принудительном психологическом лечении

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F. Sadou/Global Look Press

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) публикацию с критикой в адрес ее матери Линн. Она заявила, что родительница принудительно отправила ее лечиться в психиатрическую больницу за несколько дней до назначенного курса лечения, пишет Independent.

По мнению исполнительницы, ее отправка в лечебницу была запланирована заранее, однако Линн делала вид, что ничего не понимает. Это случилось в 2019 году, за день до того, как как отец певицы Джейми подал заявку на временное опекунство над дочерью.

Спирс также пожаловалась, что мать заставляла ее посещать собрания анонимных алкоголиков несмотря на то, что певица ненавидит спиртное. Певица назвала поступок родительницы насилием. В ответ на это Линн призналась в любви к дочери и захотела прийти к ней в гости.

«Мне жаль, что ты думаешь, что люди, которые любят тебя больше всего на свете, предали тебя! Позвольте мне прийти к вам. Я тебя люблю!» — написала мать Спирс.

Ранее отец Бритни Спирс рассказал, ставил ли он жучок в спальне дочери во время опекунства.

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