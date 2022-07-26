Александр Васильев призвал пенсионерок брать пример с Надежды Бабкиной

Историк моды Александр Васильев назвал певицу Надежду Бабкину хорошим примером того, как в 72 года можно «не сдавать позиции», передает «7Дней».

«Надежда Бабкина — прекрасный пример того, как, разменяв восьмой десяток, можно не сдавать позиции. Уверен, всем нашим читательницам, особенно пенсионного возраста, интересно посмотреть на нее, женщину, которая может быть яркой, современной и модной в свои 70», — заявил Васильев.

Он также выразил убежденность в том, что личная жизнь народной артистки России «бьет ключом». Васильев добавил, что они с Бабкиной давно знакомы и даже стали друзьями. По словам историка моды, расположение певицы заслужить трудно, а ее недругам может сильно «не поздоровиться».

«Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», — резюмировал ведущий программы «Модный приговор».

Ранее Васильев сравнил Марину Александрову с Моникой Беллуччи.