На ВДНХ представили выставку «квантовых» картин

В Доме музеев на ВДНХ открылась выставка художницы Ольги Хадар. Об этом сообщает «Звездный бульвар».

Сама художница называет свои работы «квантовыми». «Многие не понимают мою живопись: мол, что это? Просят объяснить. Я объясняю. Но все равно каждый видит что-то свое. К примеру, на картине «Финансовый поток» кто-то видит купюры, а кто-то — многослойность финансовых возможностей», — объяснила Хадар.

Выставка продлится до 31 июля. По словам художницы, ее картины позитивно действуют на людей, из-за чего она часто создает произведения на заказ, чтобы они находились в жилых или офисных помещениях.