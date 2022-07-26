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Эйвазов рассказал, сколько зрителей пришло на их концерт с Нетребко в Германии

Концерт Эйвазова и Нетребко в Германии посетили три тысячи человек

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал в своем Telegram-канале о концерте в немецком Регенсбурге.

В Германии Эйвазов выступал вместе со своей женой оперной дивой Анной Нетребко. «Невероятный вечер в Регенсбурге, наполненный всеобъемлющей любовью к высокому искусству. Три тысячи людей, которые пришли на наш концерт», — назвал он количество зрителей шоу.

Ранее Нетребко в социальных сетях отреагировала на протесты немцев, которые пытались сорвать ее концерт в Регенсбурге. Исполнительница напомнила, что протестующих было около 30, в то время как ее выступление пришли послушать 3 тыс. человек.

Известно, что 23 июля участники акции вышли с плакатами, на которых были написаны предложения провести благотворительные концерты на Украине. Также протестующие интересовались, почему Нетребко поет в Регенсбурге, а не в Нью-Йорке или Штутгарте.

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