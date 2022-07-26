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Яна Чурикова раскрыла причину провала «Новой Фабрики звезд»

Чурикова объяснила провал «Новой Фабрики звезд» тем, что всем было «глубоко параллельно»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Яна Чурикова в своей программе «Фабрика с Яной Чу» раскрыла причину провала проекта «Новая Фабрика звезд».

По мнению Чуриковой, формат передачи, выходившей в 2017 году на Муз-ТВ, был уже не актуален. «Она провалились, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — цитирует Чурикову Teleprogramma.pro.

Чурикова также пошутила о том, что на популярность перезагрузки проекта повлияла смена ведущих. «Ну и, конечно, эта программа провалилась, потому что не я ее вела», — посмеялась артистка.

Первый сезон российской версии голландского шоу Star Academy («Академия звезд») компании Endemol стартовал на Первом канале 13 октября 2002 года. В течение пяти лет вышло семь сезонов «Фабрики звезд». В 2011 году вышло шоу «Фабрика звезд. Возвращение» с выпускниками разных лет. В 2012 году в эфир вышла «Фабрика звезд: Россия – Украина».

В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон.

Ранее Яна Чурикова рассказала о восстановлении после операции.

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