Вышел трейлер сериала об экологической катастрофе «Наследие» с Серебряковым

В сети появился трейлер нового сериала «Наследие» о судьбе людей, которые должны спасти человечество после экологической катастрофы.

По сюжету научно-фантастического сериала, группе людей, которая провела в криогенном сне почти 100 лет, необходимо восстановить человечество, оказавшееся на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

Пробудившись и обнаружив первое поколение новых людей, герои сталкиваются с проблемой отцов и детей в новом формате. Одну из главных ролей в сериале исполнил заслуженный артист России, звезда фильма «Левиафан» Алексей Серебряков. Для Серебрякова роль гения биоинженерии в «Наследии» стала первым опытом работы в жанре фантастики.

Режиссерское кресло проекта занял Алексей Голубев. В картине также снялись Егор Бероев, Таня Меженцева, Дэвид Ниамеди, Федор Гамалея, Евгений Шварц, Константин Белошапка, Анар Халилов, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук и др.

28 июля первые две серии «Наследия» выйдут в онлайн-кинотеатре Premier.

Ранее был опубликован трейлер сериала «Закрыть гештальт» от создателей «Интернов».