Назван состав жюри фестиваля REALIST Web Series Weekend

Режиссер Наталия Мещанинова, актриса Юлия Хлынина, а также сценарист Сергей Мокрицкий вошли в состав жюри фестиваля REALIST Web Series Weekend.

Помимо этого, оценивать российские фильмы и сериалы будет актер Никита Волков, знакомый россиянам по популярному сериалу «Трудные подростки», а также Роман Кантор, написавший сценарий к «Эпидемии». Председателем жюри в 2022 году станет медиаменеджер и продюсер Елена Лапина.

Эксперты выберут победителя в номинациях «Лучший веб-сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Оригинальная идея» и «Самый яркий персонаж». Помимо этого, жители Ярославля определят, какой проект получит Приз зрительских симпатий.

Ранее стало известно, что сериалы с Аксеновой и Куценко покажут на фестивале REALIST.