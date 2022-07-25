Международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании вместо Украины. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе.

В ЕВС указали, что конкурс не может быть проведен на Украине по соображениям безопасности.

Телекомпания «Би-би-си», как представитель занявшей второе место в конкурсе 2022 года Великобритании, была приглашена ЕВС в качестве принимающей вещательной компании 67-го конкурса «Евровидение». «Мы чрезвычайно благодарны, что «Би-би-си» согласилась провести конкурс песни «Евровидение» в Великобритании в 2023 году», — сказал Мартин Остердал, продюсер «Евровидения».

Украина получила право на проведение «Евровидения» после победы на конкурсе в мае этого года группы Kalush Orchestra с песней Stefania.

Ранее сообщалось, что украинец вошел в совет организатора «Евровидения» вместо россиянина.