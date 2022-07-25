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Британский акцент Тома Харди назван самым трудным для понимания американцами

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Warner Bros. Pictures

Согласно данным портала The Wrap, американские зрители признали речь Тома Харди самой непонятной среди актеров.

Ярко выраженный британский акцент артиста стал причиной непонимания его разговоров со стороны жителей США. «Острые козырьки», в котором Харди играл Алфи Соломонса, а также «Игра престолов» возглавляют список сериалов, которые американцы смотрят с субтитрами.

Акцент актера обсуждался в нескольких статьях, в том числе «Том Харди должен научиться произносить слова» 2018 года и рейтинге Dallas Observer за 2020 год «Фильмы с Томом Харди по степени сложности понимания того, что он говорит».

Среди других знаменитостей, чей британский акцент трудно воспринимается американцами, оказались Шон Коннери, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и Джеймс МакЭвой. Также в список сериалов, речь в которых которые трудно понимать жителям США, попали «Аббатство Даунтон», «Бриджертоны» и «Доктор Кто».

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