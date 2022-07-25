«Царьград»: Rammstein включили песню Газманова о России на концерте в Таллине

Немецкая рок-группа Rammstein во время концерта в Эстонии включила песню российского эстрадного исполнителя Олега Газманова, пишет пишет «Царьград» — якобы во время шоу со сцены в Таллине прозвучала запись песни «Вперед, Россия!».

Видео с концерта Rammstein в Таллине и песней Газманова появилось в сети. Сами музыканты данную информацию никак не комментировали. Однако позже СМИ выяснили, что песня Газманова на самом деле не звучала на концерте немецкой группы. Это подтвердили и зрители концерта Rammstein в Таллине.

Ранее сообщалось, что во время концерта Rammstein в швейцарском Цюрихе 30 мая на сцене был развернут украинский флаг. Один из музыкантов коллектива развернул флаг Украины во время исполнения песни Engel.

В марте фронтмен и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта, которые планировал провести в России.