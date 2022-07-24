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Марго Робби снимется в заключительных эпизодах сериала «Соседи»

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Warner Bros. Pictures

Двукратная номинантка на премию «Оскар» Марго Робби вернется в комедийный сериал «Соседи», послуживший успешному началу ее карьеры. Об этом сообщает The Guardian.

«Сюрприз! Вы же не подумали, что вы закончили?! Рады сообщить, что Марго Робби, Джесси Спенсер, Дельта Гудрем, Ким Валентайн и Карла Боннер появятся в финальных эпизодах», — написали создатели шоу.

Марго Робби снималась в сериале «Соседи» с 2008 по 2011 год, уйдя оттуда по окончании контракта. Сериал показывали на австралийском телевидении в течение 37 лет. Всего вышло 9 тыс. серий. В феврале 2022-го вещатель решил закрыть проект из-за нехватки финансирования.

Сериал завершится 29 июля специальным двухсерийным выпуском.

Ранее сообщалось, что Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

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