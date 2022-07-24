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«Я верю в справедливость»: Кейт Мосс рассказала, почему вступилась за Джонни Деппа в суде

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Rhonda Birdorf/AP

Актриса и модель Кейт Мосс призналась, что чувство справедливости побудило ее вступиться за экс-бойфренда Джонни Деппа, судившегося с бывшей женой Эмбер Херд. Мосс также вспомнила скандал 2011 года, произошедший с ее другом модельером Джоном Гальяно, которого уволили из Christian Dior за антисемитизм.

«Я верю в правду, честность и справедливость. Я знаю, что Джон Гальяно неплохой человек — у него были проблемы с алкоголем, а некоторые люди бывают не в себе в таком состоянии. И я знаю правду о Джонни [Деппе], например, то, что он никогда не сбрасывал меня с лестницы. Я должна была сказать эту правду», — сказала Мосс в интервью BBC.

Кейт Мосс опровергла высказывания бывшей супруги Деппа Эмбер Херд о том, что актер якобы сбросил ее с лестницы в 1990-х годах.

1 июня стало известно о том, что Джонни Депп выиграл в суде с Эмбер Херд. Деппу полагается компенсация в размере $15 млн, в то время как Херд — $2 млн за признанную неправдой историю, рассказанную адвокатом актера.

21 июля Эмбер Херд подала апелляцию, на что Депп ответил встречным иском.

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