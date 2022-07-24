Актриса «Звездных войн» выиграла дело у защитников природы

Актриса Дэйзи Ридли, известная по роли Рэй Скайуокер во вселенной «Звездных войн», выиграла спор за заброшенный дом в Лондоне у комитета по природоохранной зоне. Об этом пишет The Daily Mail.

Ридли планировала превратить заброшенный дом стоимостью £1,85 млн в семейный очаг. Она подала заявку в городской совет с просьбой сделать пристройку на первом этаже и запросила разрешение снести старую. Актриса также планировала осуществить реставрацию других частей здания. The Daily Mail отмечает, что здание, купленное Ридли, имеет потрескавшуюся крышу и стены, заросший сад и «отчаянно нуждается в реставрации».

Местный комитет по природоохранной зоне предупредил, что подобные действия могут нанести ущерб домам соседей, а свет из кухни вызовет «световое загрязнение присадовому участку». Они также задались вопросом, будет ли модернизация соответствовать мерам по борьбе с «чрезвычайной климатической ситуацией».

Первый запрос Ридли чиновники отклонили. Теперь же, когда они не получили возражений от будущих соседей актрисы, ее планам дали зеленый свет. Рядом проживают такие знаменитости, как актер Дэниел Крейг и певец Крейг Дэвид.