Variety: Дуэйн Джонсон представил новый трейлер «Черного Адама» на «Комик-Коне»

Актер Дуэйн Джонсон представил новый трейлер фильма «Черный Адам» на фестивале «Комик-Кон», пишет Variety.

По информации издания, Джонсон торжественно вошел в зал «Комик-Кон» в Сан-Диего, поднявшись на сцену в своем полном костюме Черного Адама. Когда он появился, на экране позади него появились молнии, а на пол повалил дым. Зрителям раздали шнурки с молниями, которые ярко засветились в темном зале

Также актер представил новый трейлер своего приключения в качестве супергероя в рамках презентации Warner Bros.

В июне вышел первый трейлер фильма «Черный Адам» о темнокожем супергерое. Фильм будет спин-оффом ленты «Шазам!», в основу сюжета лягут события, основанные на одноименном комиксе издательства DC Comics. События картины разворачиваются в одной вселенной с Бэтменом, Суперменом, Шазамом, Чудо-женщиной.