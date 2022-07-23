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ТАСС: 70% кинотеатров могут закрыться в России к осени

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

К осени в России могут прекратить работу до 70% кинотеатров.

Как сообщает ТАСС, эксперты сервиса CloudPayments считают, что отечественнее проекты не способны вернуть массового зрителя в кинозалы, а спасти ситуацию могут только релизы западных картин, выпущенные путем бездоговорного управления правами.

В июне и июле 2022 года аналитики отметили падение спроса на билеты в кинотеатры. Разница с ситуацией по отношению к прошлому году составила 34%. Главным фактором, повлиявшим на дефицит иностранного контента, стали западные санкции и отсутствие в прокате премьер крупных американских мейджеров. Опрошенные ТАСС эксперты заявили, что на этом фоне число закрытых в России кинотеатров к осени может составить 70%.

Уже возникшее 70-процентное средненедельное падение выручки российских кинотеатров подтвердил член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов.

«Большую часть 70-80% валовой выручки кинотеатров давали блокбастеры. Мы как никогда нуждаемся в поддержке. У кинотеатров небольшая рентабельность, а российские фильмы занимали только 10-15%. Хочется, чтобы российское кино было зрительским. Кинотеатры показывают фестивальное кино, а нужно такое, которое может зарабатывать деньги. Мы ждем глобальную поддержку правительства, в том числе региональных властей. Основные моменты, которые могут помочь кинотеатрам: снижение аренды, налогов, а также субсидии, направленные на сохранение рабочих мест», — объяснил Малахов в беседе с ТАСС.

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