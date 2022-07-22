Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Профессор-коммунистка, предлагавшая сохранить маски навсегда, стала советником ВОЗ 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Гай Германика вошла в жюри кинофестиваля «Емеля Fest»

Валерия Гай Германика ждет, что кинофестиваль «Емеля Fest» «растрясет курятник»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика вошла в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино для начинающих режиссеров «Емеля Fest», который пройдет в Сочи 23-25 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу смотра.

Финальный список членов жюри «Емеля Fest» будет сформирован к 1 сентября, сейчас известно, что в него также вошли художник-постановщик и режиссер Марат Ким, актриса Жанна Эппле, режиссер и сценарист Екатерина Шагалова и оператор Евгений Музруков.

На конкурс будут представлены двадцать короткометражных работ. Десять из них уже отобраны в конкурс программной дирекцией фестиваля, еще десять выберут до 21 августа зрители с помощью всероссийского интернет-голосования на сайте кинофестиваля. «Индустрия нуждается в новых именах и свежих идеях. Надо уже растрясти этот курятник, расшатать шаблонность и формат, раскрыть сознание зрителю и показать новые горизонты», — говорит Германика.

Главным призом станет возможность снять полнометражную работу в кинокомпании «Емеля Production». Фильм выйдет в большой прокат в кинотеатрах России.

Ранее Гай Германика пожаловалась, что ей не позволили снять бездомного в церкви.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть