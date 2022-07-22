Райан Гослинг удивился реакции фанатов на его вирусное фото в образе Кена

Актер Райан Гослинг в эфире «Вечернего шоу Джимми Фэллона» признался, что для него стало неожиданностью, что его фото в образе Кена для грядущего фильма «Барби» так завирусилось в сети.

«Я был удивлен, как, знаете ли, некоторые люди восприняли моего Кена. Как будто они никогда не думали о Кене раньше», — рассказал артист.

Звезда «Драйва» объяснил, что его дочери посмеялись над тем, что Кен воспринимается для Барби как аксессуар. Он понял, что хочет принять участие в фильме, когда обнаружил куклу Кена на заднем дворе своего дома. «Я написал об этом режиссеру и сказал: «Я буду твоим Кеном. Потому что его история должна быть рассказана», — поделился Гослинг.

В роли Кена Райан Гослинг появится в предстоящем фильме «Барби» режиссера Греты Гервиг в жанре романтическая комедия. Сценарий фильма основан на серии игрушек Барби от компании Mattel. Премьера фильма ожидается в 2023 году.