В Театре Луны рассказали подробности состояния госпитализированного Проханова

Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский рассказал подробности о состоянии госпитализированного президента театра, его основателя Сергея Проханова. Его слова приводит kp.ru.

По словам Краснопольского, пока Проханов останется в реанимации. «Открылась язва, началось кровотечение, потому что лопнул сосуд. Сосуд прижгли. Полосную операцию делать не потребовалось. Пару дней он еще проведет в реанимации», — сказал Краснопольский. Он добавил, что через неделю народного артиста России уже могут выписать.

Известность Сергею Проханову принесла главная роль в фильме «Усатый нянь». В 1993 году он основал в Москве Театр Луны. В разное время в театре играли Ирина Метлицкая, Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова, Елена Кондулайнен, Елена Захарова, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Олег Марусев, Евгений Стычкин и др. Президентом театра Проханов был назначен 8 июля.

О госпитализации Проханова стало известно 21 июля.