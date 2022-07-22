Звезда «Полицейского с Рублевки» пожаловалась на продолжительные боли в спине

Актриса Софья Каштанова была вынуждена сделать себе МРТ спины. Поклонники звезды «Полицейского с Рублевки» разволновались и спросили у артистки, в чем причина плохого самочувствия, передает «7 дней».

«Спасибо всем за сочувствие, за то, что вы переживаете за меня! Даю отчет — главное, жить буду!» — ответила Каштанова.

Она отметила, что уже семь месяцев страдает от болей в спине. При этом Каштанова пожаловалась, что причиной проблем со здоровьем стал не позвоночник, а стресс. В связи с этим актриса порекомендовала поклонникам избегать негативных эмоций, беречь свои силы и нервы, а также искать во всем положительные стороны.

Ранее телеведущий Борис Корчевников пожаловался на проблемы со здоровьем после операции на слуховом нерве.