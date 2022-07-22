Рената Литвинова представит новую пьесу в Эстонии

Актриса Рената Литвинова представит в Эстонии свою новую пьесу «Кактус». Об этом сообщает CT News.

Пьесу российская актриса покажет как моноспектакль на театральном фестивале в Таллине. На сайте фестиваля Литвинова объяснила, что писала пьесу «в полном отчаянии». Она пообещала, что пьеса расскажет о любви, которую сама артистка воспринимает как чудо и как сказку.

Цена на билеты на спектакль колеблется от €250 до €600.

Литвинова уехала во Францию после начала спецоперации на Украине. Звезда не делала никаких заявлений об эмиграции. Изначально она сообщала, что находилась в больнице за границей. Сейчас Литвинова активно развивает творческую карьеру во Франции.

Ранее сообщалось, что новый пост Ренаты Литвиновой в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) вызвал критику со стороны ее подписчиков — актрису обвинили в «богемности» и оторванности от простых вещей.