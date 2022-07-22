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Актриса и экс-депутат Кожевникова высказалась об идее черного списка артистов

Звезда «Универа» Кожевникова считает, что некоторых артистов можно оставить без господдержки

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова высказалась об идее внедрения черного списка артистов, которых нужно оставить без господдержки. Ее слова цитирует издание BLITZ+.

По ее словам, нельзя запрещать артистам работать, однако можно не выдавать им государственные деньги. «Не считаю, что должна быть цензура. Есть законодательство, которое призвано защищать, особенно детей. Пожалуйста, снимайте, что хотите и считаете нужным, но ищите деньги, находите спонсоров», — сказала она, добавив, что есть деятели культуры, которые снимают патриотические фильмы, однако с трудом находят на это деньги из бюджета.

В пример она привела режиссера Игоря Угольникова. «Мне странно, что невозможно получить весь бюджет на такие важные картины, и при этом тут же рядом фильмы за гранью, неважно в каком жанре, получают бюджетные деньги», — заключила она.

Ранее Татьяна Буланова выступила против создания черного списка артистов в Госдуме. Буланова заявила, что право выбора должно оставаться за зрителем. По ее мнению, любой гражданин в состоянии и сам решить, стоит ли отдавать деньги за билет на концерт или нет.

О подобной мере говорил глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич во время недавней пресс-конференции на тему «Нежелательные артисты. Судьба черного списка шоу-бизнеса». По его словам, в России действительно необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний.

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