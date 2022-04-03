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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Большой театр в апреле сыграет спектакль для беженцев с Украины

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Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Государственный академический Большой театр России в апреле пригласит эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины на балетный спектакль «Дон Кихот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

2 апреля Большой театр спектаклем «Спартак» открыл акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры России. Ключевыми целями акции являются поддержка российского зрителя, тех, кто помогает армии, и помощь эвакуированным из Донбасса. В рамках акции «Открытый занавес» российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для самых разных зрителей, в том числе для членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР. Театр направит сбор от балета «Спартак» семьям погибших во время спецоперации на Украине.

«В апреле мы покажем спектакль Большого театра, это тоже будет балетный спектакль — «Дон Кихот», на который мы постараемся собрать в зале беженцев с Украины, всех тех, кто находится в Москве, Московской области, близлежащих областях», — сказал Урин перед началом спектакля.

Ранее сообщалось, что солисты Большого театра выступили на Урале с победителями детского конкурса.

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