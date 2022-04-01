Юбилей Сергея Дягилева начали отмечать в Мариинском театре

Мариинский театр в пятницу начинает отмечать 150-летие со дня рождения Сергея Дягилева.

Этой дате посвящается ряд представлений в апреле, включая балет «Прелюд» в хореографии Максима Петрова на музыку симфонической поэмы Клода Дебюсси «Прелюдия к Послеполуденному отдыху фавна».

В рамках текущего сезона будут идти также и все остальные «дягилевские» спектакли репертуара Мариинского театра, а таковых – порядка двух десятков.

Среди них созданные Игорем Стравинским для антрепризы Дягилева балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка», «Пульчинелла», «Байка», оперы «Соловей» и «Мавра».

Импресарио также заказывал Морису Равелю музыку к балету «Дафнис и Хлоя», а Прокофьеву – «Блудного сына». Их тоже можно будет найти в афише.

Вместе с художниками-единомышленниками Дягилев придумал балет «Шехеразада», оперно-балетную версию «Золотого петушка», на Запад он вывозил «Бориса Годунова» и «Хованщину», «Псковитянку» и «Князя Игоря», а также «Спящую красавицу» Мариуса Петипа и петербургскую редакцию «Жизели».

Процент оригинального «дягилевского» в современных спектаклях Мариинского различен, пояснили в пресс-службе театра. Так, одни балеты идут в воссозданной хореографии и сценографии, для других придуманы новые танцы, фабула, оформление. Как выглядела премьера «Соловья» у Дягилева в 1914 году, сегодня можно судить лишь по эскизам Александра Бенуа, а вот сценография «Хованщины», заказанная в 1913 году Дягилевым Федору Федоровскому, была воспроизведена художником позднее для спектаклей Большого и Кировского театров (1952), – она и сейчас сохраняется на сцене Мариинского театра.

В пятницу на Исторической сцене были представлены балеты Михаила Фокина «Карнавал», «Видение розы»,» «Лебедь» и «Жар-птица», в субботу в Мариинском-2 Валерий Гергиев продирижирует оперой «Хованщина» Модеста Мусоргского. Также в выходные на Исторической сцене – «Спящая красавица» Мариуса Петипа в постановке Сергея Вихарева. А следующая неделя начнется с «Петрушки» и Половецкого акта из «Князя Игоря» (в понедельник за дирижерским пультом Валерий Гергиев), а во вторник – помимо «Петрушки» в афише значатся «Шопениана» и «Шехеразада».