Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13

Петербург украсят световыми инсталляциями к 140-летию со дня рождения Чуковского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Т. Золотухин/РИА «Новости»

Фасады домов в Санкт-Петербурге украсят световыми инсталляциями к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

«Корней Иванович имеет право появиться на стене какого-либо дома, потому что он, как никто другой, очень много в своих произведениях посвятил теме города», — рассказала автор идеи и одна из организаторов фестиваля Марина Линович. Уже с сегодняшнего дня инсталляции с писателем и его персонажами можно будет увидеть по следующим адресам: Шпалерная улица, 44 Б; Новгородский проспект, 10, лит А в поселке Шушары. Также изображения появятся на фасаде дома на Каменноостровском проспекте, который направлен в сторону сада Андрея Петрова.

Ежегодный фестиваль «Текст в контексте» впервые прошел в 2021 году. Он посвящен выдающимся писателям XX века.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть