Петербург украсят световыми инсталляциями к 140-летию со дня рождения Чуковского

Фасады домов в Санкт-Петербурге украсят световыми инсталляциями к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

«Корней Иванович имеет право появиться на стене какого-либо дома, потому что он, как никто другой, очень много в своих произведениях посвятил теме города», — рассказала автор идеи и одна из организаторов фестиваля Марина Линович. Уже с сегодняшнего дня инсталляции с писателем и его персонажами можно будет увидеть по следующим адресам: Шпалерная улица, 44 Б; Новгородский проспект, 10, лит А в поселке Шушары. Также изображения появятся на фасаде дома на Каменноостровском проспекте, который направлен в сторону сада Андрея Петрова.

Ежегодный фестиваль «Текст в контексте» впервые прошел в 2021 году. Он посвящен выдающимся писателям XX века.