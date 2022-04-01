Юрий Башмет: Чайковского невозможно запретить

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Юрий Башмет рассказал «Газете.Ru» о своих эмоциях после победы проекта «Путь Чайковского» в грантовом проекте президентского фонда культурных инициатив.

«Очень рад победе нашего проекта. Петр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки. Чайковский – самый популярный и известный русский композитор, его жизнь и творчество бесконечно, самой сутью, связаны с Россией.

Музыку Чайковского невозможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», — рассказал он.

Также Башмет заявил, что важно помнить наше великое наследие.

«Мне очень приятно, что идея проекта с проведением масштабных гала – концертов в местах, исторически связанных с жизнью Петра Ильича, получила поддержку президентского фонда культурных инициатив.

Сегодня, именно сейчас, это особенно важно. Важно помнить и знать нашу историю и культуру, важно беречь и развивать наше великое наследие. А для меня важно и ценно, что государство, как и мы, деятели культуры, понимает это и поддерживает.

Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте, исторически связанным с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдет очень ярко и заметно», — заключил Башмет.

Прием заявок на еще один конкурс в 2022 году начнется 20 апреля. Кроме того, координационный совет принял решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, направленных на поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.