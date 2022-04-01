Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06

Юрий Башмет: Чайковского невозможно запретить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Президентский фонд культурных инициатив/VK

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Юрий Башмет рассказал «Газете.Ru» о своих эмоциях после победы проекта «Путь Чайковского» в грантовом проекте президентского фонда культурных инициатив.

«Очень рад победе нашего проекта. Петр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки. Чайковский – самый популярный и известный русский композитор, его жизнь и творчество бесконечно, самой сутью, связаны с Россией.

Музыку Чайковского невозможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», — рассказал он.

Также Башмет заявил, что важно помнить наше великое наследие.

«Мне очень приятно, что идея проекта с проведением масштабных гала – концертов в местах, исторически связанных с жизнью Петра Ильича, получила поддержку президентского фонда культурных инициатив.

Сегодня, именно сейчас, это особенно важно. Важно помнить и знать нашу историю и культуру, важно беречь и развивать наше великое наследие. А для меня важно и ценно, что государство, как и мы, деятели культуры, понимает это и поддерживает.

Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте, исторически связанным с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдет очень ярко и заметно», — заключил Башмет.

Прием заявок на еще один конкурс в 2022 году начнется 20 апреля. Кроме того, координационный совет принял решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, направленных на поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть