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Джим Керри объявил, что завершает актерскую карьеру

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Известный голливудский актер Джим Керри объявил, что намерен завершить карьеру. Об этом сообщает издание Hollywood Life.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно», — заявил артист во время интервью.

Тем не менее 60-летний Керри отметил, что в будущем может рассмотреть сценарии проектов, по-настоящему важных для людей.

«Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь...» — добавил артист.

По его словам, он сделал достаточно в ходе съемок в кино.

Сейчас Керри 60 лет, его карьера на большом экране продолжалась более 40 лет. Он начинал как стендап-комик в Yuk Yuk's в Торонто. Со временем у него начали появляться масштабные роли в кино, включая комедийные. В 1990-е годы он снялся в череде успешных лент, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Бэтмен навсегда» и «Лжец-лжец».

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.

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