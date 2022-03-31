В музее древнерусской культуры имени Рублева открылась выставка о реставраторе Сергее Чуракове

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Альбом художника-реставратора. Орнаменты в копиях С. С. Чуракова». Публике впервые продемонстрируют около 80 изображений орнаментов XII - XVIII веков из личного альбома реставратора, сообщает ТАСС.

«В альбоме представлены, хоть и эскизно, но целых шесть веков развития древнерусского стенописного орнамента. Мне хотелось бы про этот альбом сказать «сосуд, наполненный временем». При работе с ним это очень чувствуется», — рассказала куратор выставки, хранитель фонда монументальной живописи, научный сотрудник научно-фондового отдела музея Татьяна Жукова.

Сын реставратора Дмитрий Чураков предоставил музею альбом отца для подготовки экспозиции, который тот лично создавал с 1930-х годов до своей смерти.

Ранее в Русском музее представили тактильную копию императорской короны.