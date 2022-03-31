Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

В московском «Иллюзионе» пройдет ретроспектива режиссера Виталия Мельникова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Киностудия «Ленфильм»

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива фильмов режиссера Виталия Мельникова, посвященная его памяти. В рамках экспозиции будут представлены его наиболее известные работы, включая фильм «Начальник Чукотки», сообщает ТАСС.

«С 31 марта по 13 апреля в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Виталия Мельникова, покинувшего нас в возрасте 93 лет в марте 2022 года. Фильмы покажут в постоянной рубрике кинотеатра «Персона», посвященной выдающимся кинематографистам», — сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Всего зрители в рамках проекта смогут увидеть 14 фильмов режиссера: комедию «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), мелодраму «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова (1975), драму «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова «Утиная охота» (1979, премьера — 1987), а также исторические детективы «Две строчки мелким шрифтом» (1981) и «Первая встреча, последняя встреча» (1987) — и другие работы.

О смерти 93-летнего народного артиста РСФСР Виталия Мельникова стало известно 21 марта. Режиссер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, в 2016 году удостоен премии «Ника» за выдающийся вклад в кинематограф.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть