Расторгуев прокомментировал обвинения в адрес Бейонсе в плагиате песни «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил «Газете.Ru», что не видел нового клипа певицы Бейонсе на песню «Be Alive», в которой фанаты российской группы усмотрели копирование шлягера «Ты неси меня, река».

«Не видел клипа. Но эта тема была уже «обсосана» аж полгода назад», — заявил Расторгуев.

Фанаты «Любэ» впервые обвинили Бейонсе в плагиате еще в ноябре 2021 года, когда певица только выпустила свой новый хит «Be Alive».

«Судите сами! Вот ее новенький трек «Be Alive», а вот старая и очень известная в нашей стране композиция «Ты неси меня, река» группы «Любэ» 2002 года выпуска. Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту», — писали в соцсетях поклонники Игоря Матвиенко, автора музыки к песне «Любэ».

Недавно исполнительница сняла новый клип на скандальную композицию. Реакция поклонников «Любэ» вновь не заставила себя ждать. Русскоязычные пользователи снова обвинили певицу в плагиате.