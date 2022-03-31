Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13

Марат Башаров получил роль Царя в балете Кехмана

Актер Марат Башаров исполнит партию Царя в балете «Конек-Горбунок»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актер Марат Башаров получил роль Царя в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), передает ТАСС.

Премьерные показы спектакля должны были состояться в апреле, но пройдут 12, 13 и 14 мая. «Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие Лауреат Государственной премии России Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета», — рассказали в театре, добавив, что Башаров — универсальный артист и обладает великолепным комедийным даром.

Балет «Конек-Горбунок» поставил экс-худрук театра НОВАТ, гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Это его первая крупная режиссерская работа после окончания ассистентуры-стажировки ГИТИСа. Авторы балета обещают зрителям красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы будут сочетаться с мультимедийными спецэффектами.

Марат Башаров известен по ролям в фильме «Утомленные солнцем» (1994, режиссер Никита Михалков), сериале «Граница. Таежный роман» (2000, Александр Митта), картинах «Свадьба» (2000, Павел Лунгин) и «72 метра» (2004, Владимир Хотиненко).

Ранее Кехман раскрыл подробности хищения 4 млн руб. из кассы МХАТ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть