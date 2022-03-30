Названы лауреаты «Премии Рудомино»

Объявлены лауреаты «Премии Рудомино»: библиотеки из 17 городов России представили свои проекты для победы в номинациях «Лучший международный библиотечный проект», «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» и «Выбор профессионального сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

«Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники «Иностранки», а также ее многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов по номинациям «Лучший международный библиотечный проект» и «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы». Победителя по третьей номинации – «Выбор профессионального сообщества» – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России», — сообщили в пресс-службе.

Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге представила проект «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя — 2021» и победила в номинации «Лучший международный библиотечный проект». Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. Махаевой получила «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» благодаря проекту в формате Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». Победители указанных номинаций получат 100 и 50 тыс. руб. соответственно для дальнейшего развития своей международной деятельности. Победителем в номинации «Выбор профессионального сообщества» стала Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. Лермонтова.

Ранее стали известны даты проведения всероссийской акции «Библионочь».