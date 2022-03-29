Названа дата премьеры сериала «Семья» от создателей «Интернов»

11 апреля на ТНТ состоится премьера комедийного сериала-альманаха «Семья» от создателей ситкомов «Интерны» и «#САШАТАНЯ». За производство ленты отвечали представители Comedy Club Production и режиссер Борис Хлебников («Озабоченные», «Обычная женщина» и «Аритмия»). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Семья» — это не обычный сериал, а история, снятая в формате альманаха, когда каждая серия состоит из нескольких самостоятельных сюжетов. Он расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью», — говорится в релизе.

Главные роли в сериале исполнили Степан Девонин, Елена Валюшкина, Вита Корниенко, Вероника Мохирева, Сергей Удовик и другие.