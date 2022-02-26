Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с продакшеном «Орла и решки»

Кадр из шоу «Орел и Решка»/«Пятница»

Телеканал «Пятница» объявил о прекращении сотрудничества с TeenSpirit — украинским продакшеном передачи о путешествиях «Орел и решка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Как заявили в пресс-службе «Пятницы», в нынешней ситуации дальнейшее производство данного проекта не представляется возможным.

Также стало известно, что вещатель разорвал сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, который занимается производством программы «Орел и решка».

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что на месяц откажется от алкоголя.

Знаменитость заявила, что на это ее вдохновила коллега — ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль. По словам Ивлеевой, Коваль не будет пить спиртное до 1 июня.