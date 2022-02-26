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ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановят членство в Европейском вещательном союзе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» объявили о приостановке своего членства в Европейском вещательном союзе (EBU). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление вещателей.

Таким образом они отреагировали на отстранение России от «Евровидения».

Вещатели назвали отстранение от песенного конкурса «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме», который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Они также напомнили, что отстранение РФ является далеко не первым из подобных решений, связанных с «Евровидением».

«Так в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику», — говорится в заявлении.

Вещатели отметили, что это только два примера из «длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно».

«Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — сказано в сообщении.

Ранее организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году. Запрет коснется любой российской группы или исполнителя. В телекомпании — организаторе конкурса призвали Европейский вещательный союз полностью исключить РФ из числа участников «Евровидения» из-за проведения специальной военной операции на Украине.

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«Евровидение»
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