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Брат Drakeo The Ruler судится с организаторами концерта, где зарезали рэпера

Снуп Догг получил многомиллионный иск из-за зарезанного рэпера

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drakeotheruler/Instagram

Брат погибшего рэпера Drakeo the Ruler судится с организаторами музыкального фестиваля Once Upon a Time, где зарезали музыканта.

По словам мужчины, организаторы не обеспечили рэперу необходимый уровень безопасности. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении издания TMZ, толпа злоумышленников из 50-100 человек напала на рэпера, когда он приехал на концерт. Драка длилась около 15 минут.

Брат покойного указал на то, что лос-анджелесский парк Exposition, где проходил фестиваль, находится в центре криминального района, а Drakeo ранее уже угрожали.

На въезде в фестиваль, утверждает он, дежурили только два не вооруженных сотрудника площадки, а также несколько охранников с металлодетектором и собакой. При этом осматривали не каждую машину.

Среди ответчиков значится компания рэпера Снуп Догга LLC.

Drakeo the Ruler (настоящее имя Дэррелл Колдуэлл) был смертельно ранен в шею в декабре 2021 года за кулисами фестиваля Once Upon A Time в Лос-Анджелесе. Выступления других известных хип-хоп исполнителей (Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG) на мероприятии были отменены.

Ранее сообщалось, что у семьи не хватает денег на похороны Drakeo The Ruler.

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