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В Нью-Йорке отменили выступление российских музыкантов

«Карнеги-Холл» в Нью-Йорке отменил выступления дирижера Гергиева и пианиста Мацуева

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке решил отменить выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, сообщили в пресс-службе концертного зала.

«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — указано в сообщении.

Причина замены Гергиева на Незе-Сегена не сообщается, однако накануне миланский театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева выступить в поддержку мирного разрешения ситуации вокруг Украины, заявив, что в противном случае может отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта.

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