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Солист ABBA Бьорн Ульвеус разводится с супругой после 41 года брака

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Global Look Press

Солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и его жена Лена Калерсио разводятся после 41 года брака, сообщает The Independent.

Годы, проведенные вместе, они назвали прекрасными и наполненными событиями. Решение о разрыве они приняли вместе. «Мы останемся лучшими друзьями и продолжим вместе отмечать семейные праздники», — пообещали Ульвеус и Калерсио.

Певец и журналистка поженились в 1981 году. В браке родились двое дочерей Эмма, которой уже 40 лет, и Анна — ей 36. У Бьорна есть дети от предыдущего брака с Агнетой Фельтског.

Ранее дочь Александра Серова Мишель призналась в Instagram-stories, что певец запрещает своей бывшей жене появляться в его доме. Артистка посетовала, что из-за этого ее мать не может помогать в воспитании внуков. «Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — пожаловалась певица.

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