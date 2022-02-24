Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Кристина Асмус в Instagram-stories призналась, что у нее осип голос после ряда тяжелых спектаклей. Она посетовала, что именно в это время ей приходится ехать на озвучку.

«У меня снова сорван голос после пула тяжелых спектаклей. Но самое абсурдное, что я сейчас на «Мосфильме». Поехала на озвучку без голоса», — написала Асмус.

На видео слышно, что актрисе с трудом удается разговаривать. Она обратилась за помощью к врачу-фониатру. Асмус выразила надежду, что уколы и капельницы помогут ей вернутся в прежнее состояние. При этом она пояснила, что перенести озвучку фильма «Хочу замуж» не представляется возможным, так как премьера проекта состоится уже завтра, 25 февраля.

Ранее Асмус поранилась на съемках из-за полосок для депиляции.