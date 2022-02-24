Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Дайнеко вспомнила, как дважды выносила ребенка из горящего дома 13:43
Джонсон пообещал «решительно ответить» на действия России в Донбассе 13:38
Экс-президент «Локомотива»: будет очень обидно и ужасно потерять финал ЛЧ 13:38
Израиль осуждает военную операцию России в Донбассе 13:37
В Госдуме оценили вероятность отъезда Зеленского в другую страну 13:36
Региональный офис Stellantis опроверг вероятное закрытие завода «ПСМА Рус»... 13:35
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации 13:33
В Германии назвали способ урегулирования украинского кризиса 13:32
Белоруссия закрывает часть воздушного пространства 13:31
Зеленский заявил, что населению Украины будет роздано оружие 13:28

Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем

Кристина Асмус потеряла голос

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Кристина Асмус в Instagram-stories призналась, что у нее осип голос после ряда тяжелых спектаклей. Она посетовала, что именно в это время ей приходится ехать на озвучку.

«У меня снова сорван голос после пула тяжелых спектаклей. Но самое абсурдное, что я сейчас на «Мосфильме». Поехала на озвучку без голоса», — написала Асмус.

На видео слышно, что актрисе с трудом удается разговаривать. Она обратилась за помощью к врачу-фониатру. Асмус выразила надежду, что уколы и капельницы помогут ей вернутся в прежнее состояние. При этом она пояснила, что перенести озвучку фильма «Хочу замуж» не представляется возможным, так как премьера проекта состоится уже завтра, 25 февраля.

Ранее Асмус поранилась на съемках из-за полосок для депиляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть