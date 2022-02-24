Энди Уорхола «оживят» в новом документальном сериале Netflix

Американский режиссер Райан Мерфи представит на Netflix новый документальный фильм про культового художника Энди Уорхола. Вышел первый трейлер к проекту.

Как пишет Hollywood Reporter, Мерфи объединился с режиссером Эндрю Росси для создания проекта «Дневников Энди Уорхола», это документальный фильм из шести частей, который выйдет на стриминговом сервисе.

В проекте задействовали технологию искусственного интеллекта для воссоздания голоса Уорхола, который «читает» записи в своем собственном дневнике.

«Я просто урод, — «говорит» Уорхол в трейлере. — Я ни с кем не был очень близок. Хотя, наверное, я хотел им быть».

Актер Билл Ирвин записал реплики художника, а затем компьютерный алгоритм преобразования перевоплотил их в питтсбургский акцент Уорхола.

Исполнительными продюсерами проекта являются Мерфи, Росси, Джош Браун, Стэнли Бухтал, Алексис Мартин Вудалл и Скотт Робертсон.

«Дневники Энди Уорхола» выйдут на стриминговом сервисе 9 марта.

22 февраля исполнилось 35 лет со дня смерти Энди Уорхола. Знаменитый художник, продюсер, издатель и кинорежиссер скончался в 1987 году от остановки сердца спустя две недели после того, как ему делали несложную операцию по удалению желчного пузыря. Ему было 58 лет. Похоронен в родном Питтсбурге.

Уорхола называют основателем идеологии «homo universale». Он создавал произведения, которые стали синонимом понятия «коммерческий поп-арт». В 1960-е был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы The Velvet Underground. О его жизни снято несколько художественных и документальных фильмов.