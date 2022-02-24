Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
ЕС включил в санкционные списки Захарову, Симоньян и Шойгу 02:57
Экс-вратарь «Спартака» уверен, что сборная Польша обыграет Россию... 02:51
Киев требует гарантий от России и других сторон Будапештского меморандума 02:47
Губерниев назвал Монсона героем после поражения от Емельяненко 02:39
Франция продолжит экономическую поддержку Украины 02:33
Владимир Зеленский заявил, что украинцы и русские не враги 02:27
«Я под санкциями с 2014 года, куда больше?»: Журова о внесении... 02:23
Зеленский: Украина не представляет и не будет представлять угрозу для России 02:22
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа 02:20
Аэропорт Харькова будет открыт только после разрешения от Минобороны Украины 02:03

Энди Уорхола «оживят» в новом документальном сериале Netflix

Вышел трейлер документального сериала «Дневники Энди Уорхола»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Richard Drew/AP

Американский режиссер Райан Мерфи представит на Netflix новый документальный фильм про культового художника Энди Уорхола. Вышел первый трейлер к проекту.

Как пишет Hollywood Reporter, Мерфи объединился с режиссером Эндрю Росси для создания проекта «Дневников Энди Уорхола», это документальный фильм из шести частей, который выйдет на стриминговом сервисе.

В проекте задействовали технологию искусственного интеллекта для воссоздания голоса Уорхола, который «читает» записи в своем собственном дневнике.

«Я просто урод, — «говорит» Уорхол в трейлере. — Я ни с кем не был очень близок. Хотя, наверное, я хотел им быть».

Актер Билл Ирвин записал реплики художника, а затем компьютерный алгоритм преобразования перевоплотил их в питтсбургский акцент Уорхола.

Исполнительными продюсерами проекта являются Мерфи, Росси, Джош Браун, Стэнли Бухтал, Алексис Мартин Вудалл и Скотт Робертсон.

«Дневники Энди Уорхола» выйдут на стриминговом сервисе 9 марта.

22 февраля исполнилось 35 лет со дня смерти Энди Уорхола. Знаменитый художник, продюсер, издатель и кинорежиссер скончался в 1987 году от остановки сердца спустя две недели после того, как ему делали несложную операцию по удалению желчного пузыря. Ему было 58 лет. Похоронен в родном Питтсбурге.

Уорхола называют основателем идеологии «homo universale». Он создавал произведения, которые стали синонимом понятия «коммерческий поп-арт». В 1960-е был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы The Velvet Underground. О его жизни снято несколько художественных и документальных фильмов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть